из двух городов одновремено навстречу друг другу отправились два поезда-пассажирский и скорый.Они встретились через 6ч.Скорость пассажирского поезда 74км/ч. А скорого поезда-96км/ч.Каково расстояние между городами.
Математика
из двух городов одновремено навстречу друг другу отправились два поезда-пассажирский и скорый.Они встретились через 6ч.Скорость пассажирского поезда 74км/ч. А скорого поезда-96км/ч.Каково расстояние между городами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 74+96*6=1020 км расстояние между городами
Гость:
пассажирский поезд проехал-74*6=444 Скоростной поезд проехал-96*6=576 весь путь-576+444=1020
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