из двух городов одновремено навстречу друг другу отправились два поезда-пассажирский и скорый.Они встретились через 6ч.Скорость пассажирского поезда 74км/ч. А скорого поезда-96км/ч.Каково расстояние между городами.

Математика

из двух городов одновремено навстречу друг другу отправились два поезда-пассажирский и скорый.Они встретились через 6ч.Скорость пассажирского поезда 74км/ч. А скорого поезда-96км/ч.Каково расстояние между городами.

Автор: Гость