как решить задачу? за 4 кг. яблок и 3 кг. картофеля уплатили на 2,5 грн. больше чем,за 6 кг. картофеля и 2 кг. яблок. Сколько стоит 1 кг. картофеля дешевле на 2 грн. ?
Математика
как решить задачу? за 4 кг. яблок и 3 кг. картофеля уплатили на 2,5 грн. больше чем,за 6 кг. картофеля и 2 кг. яблок. Сколько стоит 1 кг. картофеля дешевле на 2 грн. ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1кг яблок стоит х грн, а 1кг картошки х-2грн. значит, 4х+3(х-2)-2,5= 6(х-2)+2х 4х+3х-6-2,5=6х-12+2х х=3,5 1кг яблок стоит 3,5грн.
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