как решить задачу? за 4 кг. яблок и 3 кг. картофеля уплатили на 2,5 грн. больше чем,за 6 кг. картофеля и 2 кг. яблок. Сколько стоит 1 кг. картофеля дешевле на 2 грн. ?

Математика

как решить задачу? за 4 кг. яблок и 3 кг. картофеля уплатили на 2,5 грн. больше чем,за 6 кг. картофеля и 2 кг. яблок. Сколько стоит 1 кг. картофеля дешевле на 2 грн. ?

Автор: Гость