(Аn) -конечная арифметическая прогрессия.Известно ,что А1+...+Аn=13,5,а А1+Аn=девять четвертых.Найдите число членов в этой прогрессии

Алгебра

(Аn) -конечная арифметическая прогрессия.Известно ,что А1+...+Аn=13,5,а А1+Аn=девять четвертых.Найдите число членов в этой прогрессии

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