(Аn) -конечная арифметическая прогрессия.Известно ,что А1+...+Аn=13,5,а А1+Аn=девять четвертых.Найдите число членов в этой прогрессии
Алгебра
(Аn) -конечная арифметическая прогрессия.Известно ,что А1+...+Аn=13,5,а А1+Аn=девять четвертых.Найдите число членов в этой прогрессии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13,5=(А1+Ан)/2*н откуда н=27/(А1+Ан)=27/9*4=12
Гость:
Sn = 13.5 a1+an = 9/4 [latex]S_n = \frac{2a_1+d(n-1)}{2}n [/latex] an = a1+d(n-1) [latex]\left \{ {\frac{2a_1+d(n-1)}{2}n=13.5} \atop {2a_1+d(n-1) = \frac{9}{4}}} \right.[/latex] [latex]\left \{ {(2a_1+d(n-1))n=27} \atop {2a_1+d(n-1) = \frac{9}{4}}} \right.[/latex] => [latex]\frac{9}{4}n=27[/latex] n=12
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