дайте характеристику сероводородной и азотной кислотам используя различные признаки классификации кислот: молекулярная формул, основность, наличие кислорода, растворимость, степень диссоциации
Химия
дайте характеристику сероводородной и азотной кислотам используя различные признаки классификации кислот: молекулярная формул, основность, наличие кислорода, растворимость, степень диссоциации
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2S: H-S-H двуосновная, безкислородная, плохо растворимая, pKa = 6.89 HNO3: H-O-NO2 одноосновная, кислородсодержащая, неограниченная растворимость в воде, pKa= -1,64
Гость:
H2S - сероводородная кислота. Двухосновная. Не имеет в своем составе кислорода. Слабая растворимая кислота. Степень диссоциации = 6,89. HNO3 - азотная кислота. Одноосновная. Кислородосодержащая кислота. Сильная растворимая кислота. Степень диссоциации = -1,64
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