среднее арифметическое пяти чисел равно 19,2, а среднее арифметическое двух других чисел равно 22,7. найдите среднее арифметическое этих семи чисел.
Математика
среднее арифметическое пяти чисел равно 19,2, а среднее арифметическое двух других чисел равно 22,7. найдите среднее арифметическое этих семи чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\frac{19.2*5+22.7*2}{7}[/latex]=[latex]\frac{96+45.4}{7}[/latex]=20.2
Гость:
среднее арифм пяти чисел уже известно:19,2, а среднее арифм семи чисел:22,7 Я думаю, что просто нужно сложить эти числа: 22,7+19,2=41,9
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