Даны три числа. Первое 4 1/5, второе на 5 больше, чем первое, а третье на 3 1/5 больше второго . Какова сумма трех чисел?

Алгебра

Даны три числа. Первое 4 1/5, второе на 5 больше, чем первое, а третье на 3 1/5 больше второго . Какова сумма трех чисел?

Автор: Гость