Даны три числа. Первое 4 1/5, второе на 5 больше, чем первое, а третье на 3 1/5 больше второго . Какова сумма трех чисел?
Алгебра
Даны три числа. Первое 4 1/5, второе на 5 больше, чем первое, а третье на 3 1/5 больше второго . Какова сумма трех чисел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4 1/5=4,2; 4,2*5=21-второе число 2)3 1/5=3,2; 3,2*21=67,2 3)4,5+21+67,2=92,7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПРВЕРЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Dear Mr Cartwright, I am writing to apply for the job of volunteer worker which I saw advertised in The Guardian last week. ...
Математика
Решить задачу: Катер прошёл против течения 66,15 км за 4,9 ч. Сколько времени понадобиться на обратный путь, если его собственная скорость равна 16...
Химия
дайте характеристику сероводородной и азотной кислотам используя различные признаки классификации кислот: молекулярная формул, основность, наличие ...
Математика
среднее арифметическое пяти чисел равно 19,2, а среднее арифметическое двух других чисел равно 22,7. найдите среднее арифметическое этих семи чисел.