определить с помощью характерных реакций, в какой из пробирки находится растворы карбоната, сульфата и хлорида натрия

Гость: Гость:

Чтобы распознать, где находиться карбонат, нужно добавить любую кислоту. Выделится СО2. Например: Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2 Чтобы распознать, где находиться сульфат, нужно добавить соль бария. Выделится осадок BaSO4. Например: BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4↓ + 2NaCl Чтобы распознать, где находиться хлорид, нужно добавить соль серебра. Выделится осадок AgCl. Например: NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl↓