определить с помощью характерных реакций, в какой из пробирки находится растворы карбоната, сульфата и хлорида натрия
Химия
определить с помощью характерных реакций, в какой из пробирки находится растворы карбоната, сульфата и хлорида натрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Na2CO3 + Ca(NO3)2 = 2NaNO3 + CaCO3(в осадок) 2.Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4(в осадок) 3.NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl(В осадок)
Гость:
Чтобы распознать, где находиться карбонат, нужно добавить любую кислоту. Выделится СО2. Например: Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2 Чтобы распознать, где находиться сульфат, нужно добавить соль бария. Выделится осадок BaSO4. Например: BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4↓ + 2NaCl Чтобы распознать, где находиться хлорид, нужно добавить соль серебра. Выделится осадок AgCl. Например: NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl↓
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