как объяснить слова "в каждом из нас нас должен быть живёт пушкин и вещий олег"
Литература
как объяснить слова "в каждом из нас нас должен быть живёт пушкин и вещий олег"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вот возьмем пушкина под этим подразумевается что в каждом из нас живет талант который мы можем возвысит почти что до "небес" а про вещего олега на мой взгляд это все наши пороки ,грехи которые могут нас погубить итп ,вобщем это высказывание как мне кажется можно понять так что В каждом из нас живет Добро и Зло .
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