Решите пожалуйста! Периметры двух подобных многоугольников пропорциональны числам 3 и 5. Сумма их площадей равна 510см в квадрате. Вычислите площади многоугольниковБуду очень благодарна!

Геометрия

Решите пожалуйста! Периметры двух подобных многоугольников пропорциональны числам 3 и 5. Сумма их площадей равна 510см в квадрате. Вычислите площади многоугольниковБуду очень благодарна!

Автор: Гость