Решите пожалуйста! Периметры двух подобных многоугольников пропорциональны числам 3 и 5. Сумма их площадей равна 510см в квадрате. Вычислите площади многоугольниковБуду очень благодарна!
Геометрия
Решите пожалуйста! Периметры двух подобных многоугольников пропорциональны числам 3 и 5. Сумма их площадей равна 510см в квадрате. Вычислите площади многоугольниковБуду очень благодарна!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площади подобных многоугольников относятся как квадрат отношения периметров многоугольников, в условиях задачи площади относятся как (3:5)^2=9/25 пусть меньшая площадь равна 9х кв.см, тогда большая равна 25х кв.см, их сумма равна 9х+25х=34х кв.см. По условию задачи 34х=510 x=510/34 x=15 9x=15*9=135 25x=25*9=375 овтет: 135 кв.см, 375 кв.см
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