Запишите уравнения реакций практически осущетсвимых и ионные уравнения к ним(только полные 1) NAOH + N2O5 2)FE(OH)3 + HNO3 3)KOH + CAO 4)FE(OH)3 5)BA(OH)2 +FE(NO3)3 6)CA(OH)2 + NANO3 7)HNO3 +ГИДРОКСИД БАРИЯ 8)NH4CL, N205,CU(NO3...

Химия
Запишите уравнения реакций практически осущетсвимых и ионные уравнения к ним(только полные 1) NAOH + N2O5 2)FE(OH)3 + HNO3 3)KOH + CAO 4)FE(OH)3 5)BA(OH)2 +FE(NO3)3 6)CA(OH)2 + NANO3 7)HNO3 +ГИДРОКСИД БАРИЯ 8)NH4CL, N205,CU(NO3)2, CO2 -С ГИДРОКСИДОМ БАРИЯ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2naoh + n2o5 = 2nano3 + h2o 2na(+) + 2oh(-) + n2o5 = 2 na(+) + 2no3(-) + h2o   2)fe(oh)3 + 3hno3 = fe(no3)3 + 3h2o fe(oh)3 + 3h(+) + 3no3(-) = fe(3+) + 3no3(-) + h2o   3)реакция не идет   4)2fe(oh)3 =(нагревание) fe2o3 + 3h2o (ионного уравнения не будет)   5) 3ba(oh)2 + 2fe(no3)3 = 2fe(oh)3↓ + 3ba(no3)2 3ba(2+) + 6oh(-) + 2fe(2+) + 6no3(-) = 2fe(oh)3↓ + 3ba(2+) + 6no3(-)   6)реакция не идет   7)ba(oh)2 + 2hno3 = ba(no3)2 + 2h2o ba(2+) + 2oh(-) + 2h(+) + 2no3(-) = ba(2+) + 2no3(-) + 2h2o   8)2nh4cl + ba(oh)2 =(нагревание) bacl2 + 2nh3↑ + 2h2o  2nh4(+) + 2cl(-) + ba(2+) + 2oh(-) = ba(2+) + 2cl(-) + 2nh3↑ + 2h2o   n2o5 +  ba(oh)2 = ba(no3)2 + h2o n2o5 + ba(2+) + 2oh(-) = ba(2+) + 2no3(-) + h2o   cu(no3)2 + ba(oh)2 = cu(oh)2↓ + ba(no3)2 cu(2+) + 2no3(-) + ba(2+) + 2oh(-) = cu(oh)2↓ + ba(2+) + 2no3(-)   ba(oh)2 + co2(недостаток) = baco3 + h2o ba(2+) + 2oh(-) +  co2 = ba(2+) + co3(2-) + h2o   ba(oh)2 + co2(избыток) = ba(hco3)2  ba(2+) + 2oh(-) +  co2 = ba(2+) + hco3(-)   P.S. в скобках указаны заряды    
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