Является ли температура в помещении оптимальным фактором , влияющим на работоспособность человека

Биология
Является ли температура в помещении оптимальным фактором , влияющим на работоспособность человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да является например если в помещение будет жарео то трудоспособность будет минемальной если же в помещении будет холодно то трудоспособность будет тоже минемальной а средняя температура и легкий сквозняк самое то.  
Гость:
да является.если в помещение будет жарко или холодно то работа человека не , ему будет не комфортно. но если обычная - комнатная температура - то работаспособность человека будет проходить нормально.
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