среднее арифметическое четырех чисел равно 0,54. первые два числа равны 0,37, а третье число на 0,02 меньше первого. найти четвертое число

Математика

среднее арифметическое четырех чисел равно 0,54. первые два числа равны 0,37, а третье число на 0,02 меньше первого. найти четвертое число

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