среднее арифметическое четырех чисел равно 0,54. первые два числа равны 0,37, а третье число на 0,02 меньше первого. найти четвертое число
Математика
среднее арифметическое четырех чисел равно 0,54. первые два числа равны 0,37, а третье число на 0,02 меньше первого. найти четвертое число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
среднее арифметическое четырех чисел=(а+в+с+д):4. Отсюда (а+в+с+д):4=0,54 а+в+с+д=0,54*4=2,16. По условию а=0,37 в=0,37 с=0,37-0,02= 0,35 д=х. Решаем 0,37+0,37+0,35+х=2,16 1,09+х=2,16 х=2,16-1,09 х= 1,07-четвертое число.
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