Прочитайте текст, озаглавьте его. Определите роль имён прилагательных. В каком значении употребляется в данном тексте слово ряд? Исторические улицы Москвы складывались в определённом порядке. Твёрдо соблюдалось правило торговли...
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Прочитайте текст, озаглавьте его. Определите роль имён прилагательных. В каком значении употребляется в данном тексте слово ряд? Исторические улицы Москвы складывались в определённом порядке. Твёрдо соблюдалось правило торговли в специально отведённых для этого рядах. Испокон веков существовали в столице такие торговые ряды, как Иконный, Котельный, Шапочный, Масляный, Лапотный, Красильный, Золотой, Серебряный, Яблочный и др. От названий бывших рядов в центре Москвы остались названия переулков: Ветошный, Рыбный и т.п. Попробуйте объяснить, какими товарами торговали в каждом ряду из перечисленных во втором обзаце текста. Запишите несколько собственных территориально-административных наименований, в состав которых входят имена прилагательные. Запись оформите, разделяя названия на следующие группы: 1 - города, 2 - улицы, переулки, 3 - станции метро, остановки городского транспорта.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
История Московских улиц. Имена прилагательных являются говорящими,то есть их смысл понятен каждому и без "Толкового словаря". Ряд-улица,рынок
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