сочинение-рассуждение на тему:"Москва уже на пути к тому, чтобы стать первым городом мира"
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сочинение-рассуждение на тему:"Москва уже на пути к тому, чтобы стать первым городом мира"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как изветно чем быстрее растет человек тем быстрее растет мир. Так и с Москвой. В последнее время мы все чаще слышим сообщения о расширении Москвы. Если такое расширение произойдет то Москва станет самым большим, а значит и городом № 1 во всем мире)
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