Уравнять с помощью электронного баланса 1)Al+HCl-- больше AlCl3+H2 2)HY+H2SO4-- больше Y2+H2S+h20 3)H2s+HNO3-- больше S+NO2+H20
Химия
Уравнять с помощью электронного баланса 1)Al+HCl-- больше AlCl3+H2 2)HY+H2SO4-- больше Y2+H2S+h20 3)H2s+HNO3-- больше S+NO2+H20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Al+6HCl-->2AlCl3+3H2 Al(0)-3e=Al(+3) |2 2H(+)+2e=H2(0)| 3 8HI+H2SO4=4I2+H2S+4H2O 2I(-)-2e=I2(0) |4 S(+6)+8e=S(-2)| 1 H2S+2HNO3=S+2NO2+2H2O S(-2)-2e=S(0) |1 N(+5)+1e=N(+4)| 2
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