Уравнять с помощью электронного баланса 1)Al+HCl-- больше AlCl3+H2 2)HY+H2SO4-- больше Y2+H2S+h20 3)H2s+HNO3-- больше S+NO2+H20

Химия

Уравнять с помощью электронного баланса 1)Al+HCl-- больше AlCl3+H2 2)HY+H2SO4-- больше Y2+H2S+h20 3)H2s+HNO3-- больше S+NO2+H20

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