найти интеграл корень из 2x+3 dx

Алгебра
найти интеграл корень из 2x+3 dx
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  [latex] \int{\sqrt{2x+3}}\, dx =\frac{1}{2}\int{(2x+3)^{\frac{1}{2}}\, d(2x+3) =[/latex]   [latex]=\frac{(2x+3)^{\frac{1}{2}+1}{\frac{1}{2}+1}+C=[/latex]   [latex]=\frac{2}{3}\sqrt{(2x+3)^3}+C [/latex]
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