в ромбе сторона равна 44, одна из диагоналей равна 44, а угол, из которого выходит эта диагональ, равен 120 градусов. найдите площадь ромба.

Геометрия

в ромбе сторона равна 44, одна из диагоналей равна 44, а угол, из которого выходит эта диагональ, равен 120 градусов. найдите площадь ромба.

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