в ромбе сторона равна 44, одна из диагоналей равна 44, а угол, из которого выходит эта диагональ, равен 120 градусов. найдите площадь ромба.
Геометрия
в ромбе сторона равна 44, одна из диагоналей равна 44, а угол, из которого выходит эта диагональ, равен 120 градусов. найдите площадь ромба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь равна сторона*сторона* sin120=44*44*(корень из 3)/2=968 корней из 3
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