• Поясните конкретными примерами смысл выражения поэта Д. Самойлова: «Музыка лечит… Музыка губит».

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• Поясните конкретными примерами смысл выражения поэта Д. Самойлова: «Музыка лечит… Музыка губит».
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
музыка тоже слово. слово плохое тебе сделает больно и неприятно, а хорошее слово тебя огреть и приласкать может. То же самое и с музыкой.
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