РЕШИТЬ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ 2у+3х=0 6(х-7)+8у=0

Алгебра
РЕШИТЬ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ 2у+3х=0 6(х-7)+8у=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2у+3х=0            2у+3х=0         2у+3х=0 *(-4)      -8у-12х=0   -6х=42        х=-7 6(х-7)+8у=0      6х-42+8у=0     8у+6х=42           8у+6х=42     8у+6х=42    8у+6х=42   х=-7                       х=-7 8у+6*(-7)=42           у=10,5 ОТВЕТ (-7;10,5)
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