РЕШИТЬ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ 2у+3х=0 6(х-7)+8у=0
Алгебра
РЕШИТЬ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ 2у+3х=0 6(х-7)+8у=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2у+3х=0 2у+3х=0 2у+3х=0 *(-4) -8у-12х=0 -6х=42 х=-7 6(х-7)+8у=0 6х-42+8у=0 8у+6х=42 8у+6х=42 8у+6х=42 8у+6х=42 х=-7 х=-7 8у+6*(-7)=42 у=10,5 ОТВЕТ (-7;10,5)
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