НЕБОЛЬШОЕ СОЧЕНЕНИЕ О ПОЛЬШЕ

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Территория Польши простирается от 49o00’ до 54о50’ северной широты и от 14o07’ до 24o08’ восточной долготы. 54,2% территории расположено на высоте до 150 м над уровнем моря 36,9% - от 150 до 300 м н.у.м., 5,7% - от 300 до 500 м н.у.м., 2,9 – от 500 до 1000 м н.у.м. Общая площадь Польши – 312 658 (312 683) км2 (по площади занимает 69 место в мире, и 9 в Европе); Значительная часть экономического потенциала Польши базируется на переработке запасов минерального сырья: страна занимает одно из ведущих мест в Европе по добыче каменного угля, серы, серебра, выплавке стали. Имеет также значительные запасы цинка свинца, природного газа, соли и др. минералов. Одна из важнейших отраслей промышленности - каменноугольная, по развитию которой Польша уступает в Европе только России, Англии и Германии. Основную часть добычи угля дают шахты Верхне-Силезского бассейна. В Польше сельское хозяйство интенсивно, большую часть посевных районов занимают рожь и пшеница.