Четыре поля имеют плошадь по 200 га каждое.На первом поле собрали 7220ц пшеницы,на втором 7560ц пшеницы,на третьем 7090 ц пшеницы и на четвёртом 7130 ц пшеницы.Определите урожайность пшеницы на каждое поле и найдите среднюю уро...

Математика

Четыре поля имеют плошадь по 200 га каждое.На первом поле собрали 7220ц пшеницы,на втором 7560ц пшеницы,на третьем 7090 ц пшеницы и на четвёртом 7130 ц пшеницы.Определите урожайность пшеницы на каждое поле и найдите среднюю урожайность.

Автор: Гость