Четыре поля имеют плошадь по 200 га каждое.На первом поле собрали 7220ц пшеницы,на втором 7560ц пшеницы,на третьем 7090 ц пшеницы и на четвёртом 7130 ц пшеницы.Определите урожайность пшеницы на каждое поле и найдите среднюю уро...
Математика
Четыре поля имеют плошадь по 200 га каждое.На первом поле собрали 7220ц пшеницы,на втором 7560ц пшеницы,на третьем 7090 ц пшеницы и на четвёртом 7130 ц пшеницы.Определите урожайность пшеницы на каждое поле и найдите среднюю урожайность.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)урожайность первого поля 7220:200=36,1 ц 2)урожайность второго поля 7560:200=37,8 ц 3)урожайность третьего поля 7090:200=35,45 ц 4)урожайность четвёртого поля 7130:200=35,65 ц 5)средняя урожайность (36,1+37,8+35,45+35,65):4=36,25 ц
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