Дно бассейна имеет форму прямоугольника,длина которого в 5 раз больше его ширины ,?? ширина на 200 метров меньше длины, сколько квадратных керамических плиток со стороной 20 см потребуется ,чтобы покрыть дно этого бассейна ?

Математика

Дно бассейна имеет форму прямоугольника,длина которого в 5 раз больше его ширины ,?? ширина на 200 метров меньше длины, сколько квадратных керамических плиток со стороной 20 см потребуется ,чтобы покрыть дно этого бассейна ?

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