Дно бассейна имеет форму прямоугольника,длина которого в 5 раз больше его ширины ,?? ширина на 200 метров меньше длины, сколько квадратных керамических плиток со стороной 20 см потребуется ,чтобы покрыть дно этого бассейна ?
Математика
Дно бассейна имеет форму прямоугольника,длина которого в 5 раз больше его ширины ,?? ширина на 200 метров меньше длины, сколько квадратных керамических плиток со стороной 20 см потребуется ,чтобы покрыть дно этого бассейна ?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х - ширина, а 5х - длина. Можем составить уравнение: 5х-х=200 4х=200 х=50 м - ширина Найдем длину: 5*50=250 м - длина 250*5=1250 м² - площадь дна Переведем в метры: 1250м² = 12500000 см² 20*20=400 см² - площадь одной плитки 12500000:400=32250 шт Ответ:32250 штук
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Русский язык
Нужно составить словосочетания на тему зимняя погода. 1. Существительное + существительное. 3 словосочетания. 2.Глагол + существительное. 3 сл...