Существуют ли треугольники со сторонами 10см 22см 11см пожалуйста помогите
Математика
Существуют ли треугольники со сторонами 10см 22см 11см пожалуйста помогите
Ответ(ы):
Гость:
Проверим: Сумма двух сторон должна быть больше 3-ей, 10+11<22 Ответ: Нет
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