Расстояние между пунктами А и В на карте изображены отрезком длиной 6 см.Определите масштаб карты если реальное расстояние между пунктами А и В:а) 150 км б) 20 км в) 300 км
Математика
Расстояние между пунктами А и В на карте изображены отрезком длиной 6 см.Определите масштаб карты если реальное расстояние между пунктами А и В:а) 150 км б) 20 км в) 300 км
Ответ(ы):
Гость:
Нужно длину на местности 1км=1000м=100000см разделить на 50000: 100000/50000=2(см). как то так)
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