Расстояние между пунктами А и В на карте изображены отрезком длиной 6 см.Определите масштаб карты если реальное расстояние между пунктами А и В:а) 150 км б) 20 км в) 300 км

Математика

Расстояние между пунктами А и В на карте изображены отрезком длиной 6 см.Определите масштаб карты если реальное расстояние между пунктами А и В:а) 150 км б) 20 км в) 300 км

Автор: Гость