Юла,ива,лягушка,ученик,щавель,змея,гвоздика,пою,облако,язык,карандаш,эхо.найди сл??ва,которые нельзя перенести с одной строки на другую?
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Юла,ива,лягушка,ученик,щавель,змея,гвоздика,пою,облако,язык,карандаш,эхо.найди сл??ва,которые нельзя перенести с одной строки на другую?
Ответ(ы):
Гость:
Юла,ива,змея,пою,язык,эхо
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