Юла,ива,лягушка,ученик,щавель,змея,гвоздика,пою,облако,язык,карандаш,эхо.найди сл??ва,которые нельзя перенести с одной строки на другую?

Русский язык
Юла,ива,лягушка,ученик,щавель,змея,гвоздика,пою,облако,язык,карандаш,эхо.найди сл??ва,которые нельзя перенести с одной строки на другую?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Юла,ива,змея,пою,язык,эхо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
КТО ЗНАЕТ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК?переведите пожалуйста
Ответить
Другие предметы
Учёные предполагают то имя этого былинного героя произошло путём превращения имени нарицательного в имя собственное от слова обозначающего древнеру...
Ответить
Математика
При делении некоторого числа на 15 получится частное 6 и остаток 9.Какое это число
Ответить
Биология
Укажите разновидности пластид и их основные характеристики
Ответить
Математика
Как написать условие к задачи:Мама положила в тарелку 4 вареника,это 7 часть всех в??реников.Сколько всего вареников сворила мама?
Ответить