Юла,ива,лягушка,ученик,щавель,змея,гвоздика,пою,облако,язык,карандаш,эхо.найди сл??ва,которые нельзя перенести с одной строки на другую?

Русский язык

Юла,ива,лягушка,ученик,щавель,змея,гвоздика,пою,облако,язык,карандаш,эхо.найди сл??ва,которые нельзя перенести с одной строки на другую?

Автор: Гость