Укажите разновидности пластид и их основные характеристики
Биология
Укажите разновидности пластид и их основные характеристики
Ответ(ы):
Гость:
Хромосомы хлорофиллы
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