Решите мне пример 123004+3647-(198:12)+109456=?
Математика
Решите мне пример 123004+3647-(198:12)+109456=?
Ответ(ы):
Гость:
198 /12 = 16,5 123004 + 3647 - 16,5 + 109456 = 236090,5
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