Учёные предполагают то имя этого былинного героя произошло путём превращения имени нарицательного в имя собственное от слова обозначающего древнерусского языческого жреца. О каком герои идет речь? а) Микула Селянинович б) Вол...

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Учёные предполагают то имя этого былинного героя произошло путём превращения имени нарицательного в имя собственное от слова обозначающего древнерусского языческого жреца. О каком герои идет речь? а) Микула Селянинович б) Вольга Святославич

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