Как написать условие к задачи:Мама положила в тарелку 4 вареника,это 7 часть всех в??реников.Сколько всего вареников сворила мама?
Математика
Как написать условие к задачи:Мама положила в тарелку 4 вареника,это 7 часть всех в??реников.Сколько всего вареников сворила мама?
Ответ(ы):
Гость:
4×7-всего варенников
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
Учёные предполагают то имя этого былинного героя произошло путём превращения имени нарицательного в имя собственное от слова обозначающего древнеру...
География
1.найдите правильную пару названий стран-гигантов по площади и их столицам:а)США-Н??ю-Йорк;2)Великобритания-Лондон;3)Канада-Оттава;4)Китай-Шанхай.2...