Как написать условие к задачи:Мама положила в тарелку 4 вареника,это 7 часть всех в??реников.Сколько всего вареников сворила мама?

Математика

Как написать условие к задачи:Мама положила в тарелку 4 вареника,это 7 часть всех в??реников.Сколько всего вареников сворила мама?

Автор: Гость