КТО ЗНАЕТ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК?переведите пожалуйста
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КТО ЗНАЕТ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК?переведите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Когда появился спорт? Если взглянуть в историю, то появления спорта берет начало от религиозных поверий. раньше люди поклонялись богу, и в каждых поверьях совершали ректальный танец. Их движения были похоже на воинов и охотников. Постепенно эти танцы превратились в определенный вид спорта. 4 тысячи лет тому назад египтяне знали некоторые виды спорта. Но спорт в виде легкой атлетики появилось в Греции. Греция первые олимпийские игры провела в 776 году. В Греции были множество различные спортивные праздников.Среди них самые древние и значимые были олимпийские игры. В соревнованиях участвовали только греческие спортсмены прошедшие 10 месячную подготовку. В начале соревнования проводились по бегу....... дальше нет текста
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