При делении некоторого числа на 15 получится частное 6 и остаток 9.Какое это число
Математика
При делении некоторого числа на 15 получится частное 6 и остаток 9.Какое это число
Ответ(ы):
Гость:
15*6.9=103.5 пятнадсать умножим на 6,9 и получаем 103,5
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