Алгоритм, как отличить наречие от другой части речи? На встречу и навстречу. Пом??гите пожалуйста.:(

Русский язык
Алгоритм, как отличить наречие от другой части речи? На встречу и навстречу. Пом??гите пожалуйста.:(
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Задать вопрос 2.Найти зависимое слово 3.Понять смысл предложение и определить часть речи 4.Наречие почти всегда можно заменить другим наречием, близким по значению:  сначала — сперва, впустую — зря, заодно — одновременно, затем — потом. 5.Наречие нельзя будет поставить в другую форму(просклонять,поставить другое лицо,падеж и т.д.)
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