39+490:a=46. научите решать уравнения типо таких
Математика
39+490:a=46. научите решать уравнения типо таких
Ответ(ы):
Гость:
39+490:a=46 490:a=46-39 490:а=7 а=490:7 а=70 39+490:70=46 46=46
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