Сочините стих на тему: Олимпийские игры в древности. пожалуйста срочно надо (не б??льшой)

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Олимпийские игры проводились в честь верховного греческого бога Зевса через каждые четыре года. Это был общегреческий праздник.Игры начинались с того, что по всей Греции путешествовали глашатаи, зычными голосами объявляя о начале экехерии — священного перемирия. Всякие военные действия, где бы они ни происходили, немедленно прекращались. Женщинам запрещалось не то что участвовать, но и наблюдать за ходом Игр. Если на стадионе обнаруживали какую-нибудь женщину, ее по закону должны были бросить в пропасть. У женщин были свои Игры — посвящены они были богине Гере. Происходили за месяц до мужских или, наоборот, через месяц после них, на том же стадионе, где женщины соревновались в беге Список олимпийских видов спорта вначале состоял всего из одной дисциплины - бега на короткую дистанцию Несколько позже появились состязания в беге на длинные дистанции а также беге в полном боевом вооружении и беге за лошадью. В 708 году до н.э. в программе Олимпийских игр появились метание копья и борьба.В 688 году до н.э. в список олимпийских видов спорта включили кулачный бой, а в 676 году до н.э. добавили состязание на колесницах, запряженных четверкой или парой лошадей Несколько позже на Олимпиадах стали проводиться состязания по прыжкам в длину Также в список олимпийских состязаний были включены соревнования музыкантов , поэтов, ораторов, актеров и драматургов. Вначале празднество длилось один день, позже - 5 дней. Однако бывали случаи, когда торжества затягивались на целый месяц. ДЕРЖИ УДАЧИ!!!!!!!!!