За 5 метров ткани заплатили на 2400 рублей 60 копеек больше , чем за 2 метра такой же тк??ни . по какой цене продавалась ткань ? сколько денег нужно заплатить за 7 метров такой же ткани !
Математика
За 5 метров ткани заплатили на 2400 рублей 60 копеек больше , чем за 2 метра такой же тк??ни . по какой цене продавалась ткань ? сколько денег нужно заплатить за 7 метров такой же ткани !
Ответ(ы):
Гость:
2400.60:5=480 руб 12 коп 1 метр ткани стоимость 480руб 12 коп *7=3360 руб 84 коп стоят 7 метров ткани
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