За 5 метров ткани заплатили на 2400 рублей 60 копеек больше , чем за 2 метра такой же тк??ни . по какой цене продавалась ткань ? сколько денег нужно заплатить за 7 метров такой же ткани !

Математика

За 5 метров ткани заплатили на 2400 рублей 60 копеек больше , чем за 2 метра такой же тк??ни . по какой цене продавалась ткань ? сколько денег нужно заплатить за 7 метров такой же ткани !

Автор: Гость