До кінців важеля підвішено два вантажі масою 24кг та 9 кг.На якій відстані від середини важеля потрібно розмістити опору,щоб важіль перебував у рівновазі? Довжина важеля дорівнює 165 см.
Физика
До кінців важеля підвішено два вантажі масою 24кг та 9 кг.На якій відстані від середини важеля потрібно розмістити опору,щоб важіль перебував у рівновазі? Довжина важеля дорівнює 165 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будем считать рычаг невесомым. Только в этом случае данное решение будет верным.Формула для условия равновесия рычага:F1/F2 = L2/L1Подставим данные24*g/(9*g) = L2/L18/3 = L2/L1Итого получаем 8 единиц и 3 единицы длины, что в сумме даст 11 единиц длины. На эти 11 единиц длины поделим нашу длину рычага165см/11 = 15смТогда плечи рычага L1 = 3*15см = 45смL2 = 8*15см = 120смИтак рычаг надо подпереть на расстоянии 45см от тяжёлого груза. НО вопрос был про середину рычага, которая находится на расстоянии 165см/2 = 82,5см, а значит при расчёте от середины рычага точка опоры окажется сдвинута в сторону тяжелого груза на 82,5см - 45см = 37,5см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сад, спускался к речке, поросшей зелёным камышом. Подчеркните как члены предложен??я синтаксический разбор и схема.
Физика
На скільки градусів нагріється мідний паяльник масою 200 г , якщо йому надати таку саму кількість теплоти, що йде на нагрівання олива масою 10 г ві...
Английский язык
Английский язык