До кінців важеля підвішено два вантажі масою 24кг та 9 кг.На якій відстані від середини важеля потрібно розмістити опору,щоб важіль перебував у рівновазі? Довжина важеля дорівнює 165 см.

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Будем считать рычаг невесомым. Только в этом случае данное решение будет верным.Формула для условия равновесия рычага:F1/F2 = L2/L1Подставим данные24*g/(9*g) = L2/L18/3 = L2/L1Итого получаем 8 единиц и 3 единицы длины, что в сумме даст 11 единиц длины. На эти 11 единиц длины поделим нашу длину рычага165см/11 = 15смТогда плечи рычага L1 = 3*15см = 45смL2 = 8*15см = 120смИтак рычаг надо подпереть на расстоянии 45см от тяжёлого груза. НО вопрос был про середину рычага, которая находится на расстоянии 165см/2 = 82,5см, а значит при расчёте от середины рычага точка опоры окажется сдвинута в сторону тяжелого груза на 82,5см - 45см = 37,5см