Сад, спускался к речке, поросшей зелёным камышом. Подчеркните как члены предложен??я синтаксический разбор и схема.

Русский язык

Сад, спускался к речке, поросшей зелёным камышом. Подчеркните как члены предложен??я синтаксический разбор и схема.

Автор: Гость