Сад, спускался к речке, поросшей зелёным камышом. Подчеркните как члены предложен??я синтаксический разбор и схема.
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Сад, спускался к речке, поросшей зелёным камышом. Подчеркните как члены предложен??я синтаксический разбор и схема.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сад спускался к речке, поросшей зелёным камышом. ___ _________ _ _ _ _ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ _________ Схема: [- =,|≈| ]. Повеств., невоскл., двусост., прост., распр., осложн.обособ.опред.,выраж.прич.об.
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