До остоновки автобус ехал 2/5 ч ,а на оставшийся путь он затратил на 3/20 ч меньше.Сколько времени занял весь маршрут,если на остоновки автобус стоял 1/12 ч? Ответ выразите в часах и минутах

Гость: Гость:

1) Сначала находим сколько времени ехал автобус перед остановкой: 1 час = 60 минут, значит 2/5 часа равны 24 минуты (60:5*2)2) Теперь находим сколько стоял автобус на остановке: 1/12 часа равна 5 минутам (60:12*1)3) А теперь находим сколько времени автобус потратил на оставшийся маршрут: раз на 3/20 меньше чем за маршрут до остановки, значит проделываем вот это действие: 24-(60:20*3)=15 минут4) И наконец складываем всё что нужно и получаем ответ!: 24+5+15=44 минутыОтвет: 44 минуты ехал автобус весь маршрут.