Добавить по 5 прилогательных и 5 наречий

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Январские морозы, февральский ветер, апрельское утро, майская прохлада, июньские каникулы, июльская жара, сентябрьская прохлада, октябрьская ночь, ноябрьские праздники, декабрьский холод
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