Добрый вечер. можно характеристику героев "истории одного города" Салтыкова-Щед??ина" ( 8класс) ? Заранее спасибо.
Литература
Добрый вечер. можно характеристику героев "истории одного города" Салтыкова-Щед??ина" ( 8класс) ? Заранее спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
Бородавкин Василиск Семенович – глуповский градоначальник, появляется в главе «Воины за просвещение». Он отличался «неслыханной административной въедчивостью», крикливостью и расторопностью. «Даже только одним глазом» и имел недремлющее око. Б. мыслил масштабно: он мечтал о завоевательных походах. Но, поскольку такой возможности пока не было, он ограничивался «войнами за просвещение». Всего таких войны было четыре, они велись против глуповцев и всегда заканчивались победой Б. По другому и быть не могло: с помощью оловянных солдат, налитых кровью, градоначальник крушил все на своем пути. Поэтому глуповцам проще было согласиться употреблять горчицу и прованское масло, ставить дома на каменные фундаменты, разводить персидскую ромашку или даже отдавать своих детей в глуповскую академию. Войны за просвещение резко сменились походами против просвещения в связи с Французской революцией. Но глуповцы не заметили особой разницы. Также Б. «спалил слободу навозную,… разорил Негодницу,… расточил Болото». Он уже собирался спалить весь город, как вдруг внезапно умер
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