Срочно хееелп! Закончите уравнения возможных реакций и разберите их с точки зрения ОВР 1) Cu+H2SO4разб 2)Cu+H2SO4конц 3)Mg+H2SO4разб 4)Hg+HNO3разб 5)Cu+HNO3конц 6)Ag+HNO3разб 7)Fe+H2SO4конц(холод) 8)Fe+H2SO4разб 9) Сu+...

Химия

Срочно хееелп! Закончите уравнения возможных реакций и разберите их с точки зрения ОВР 1) Cu+H2SO4разб 2)Cu+H2SO4конц 3)Mg+H2SO4разб 4)Hg+HNO3разб 5)Cu+HNO3конц 6)Ag+HNO3разб 7)Fe+H2SO4конц(холод) 8)Fe+H2SO4разб 9) Сu+H3PO4

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