Срочно хееелп! Закончите уравнения возможных реакций и разберите их с точки зрения ОВР 1) Cu+H2SO4разб 2)Cu+H2SO4конц 3)Mg+H2SO4разб 4)Hg+HNO3разб 5)Cu+HNO3конц 6)Ag+HNO3разб 7)Fe+H2SO4конц(холод) 8)Fe+H2SO4разб 9) Сu+...
Химия
Срочно хееелп! Закончите уравнения возможных реакций и разберите их с точки зрения ОВР 1) Cu+H2SO4разб 2)Cu+H2SO4конц 3)Mg+H2SO4разб 4)Hg+HNO3разб 5)Cu+HNO3конц 6)Ag+HNO3разб 7)Fe+H2SO4конц(холод) 8)Fe+H2SO4разб 9) Сu+H3PO4
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
25 БАЛЛОВ) ОЧЕНЬ НУЖНО ПОМОГИТЕЕЕ!!! Какие из веществ,формулы которых приведены,реа??ируют с соляной кислотой?? а) CuO б) Cu в) Cu(OH)2 г) Ag д) Al...
Русский язык
Математика