До поданих слів добери спільнокореневі збірні іменники і запиши их парами :мiсити,пекти,прясти,плести,марити.

Українська мова
До поданих слів добери спільнокореневі збірні іменники і запиши их парами :мiсити,пекти,прясти,плести,марити.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Місити-місиво, пекти-печиво, прясти-прядиво, плести-плетиво, марити- марево.
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