Проверочное слово к слову нерЕшительный

Русский язык
Проверочное слово к слову нерЕшительный
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение, решить-проверочные слова
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