25 БАЛЛОВ) ОЧЕНЬ НУЖНО ПОМОГИТЕЕЕ!!! Какие из веществ,формулы которых приведены,реа??ируют с соляной кислотой?? а) CuO б) Cu в) Cu(OH)2 г) Ag д) Al(OH)3 Объясните почему) ---------------------------------------------- Впишите в...
Химия
25 БАЛЛОВ) ОЧЕНЬ НУЖНО ПОМОГИТЕЕЕ!!! Какие из веществ,формулы которых приведены,реа??ируют с соляной кислотой?? а) CuO б) Cu в) Cu(OH)2 г) Ag д) Al(OH)3 Объясните почему) ---------------------------------------------- Впишите в схемы химических реакций недостающие формулы веществ: 1) ...+.....➡Mg(NO3)2+H2O 2) ...+...➡MgCl2 3
Ответ(ы):
Гость:
Только а и в. Т.к гидроксид меди нерастворим, но с сильной соляной кислотой он реагирует. Оксид меди реагирует с кислотами MgO+2HNO3=Mg(NO3)2+H2O Mg+Cl2=MgCl2
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