Доделайте уравнение!!!! Кто поможет 25 балов дам!
Математика
Доделайте уравнение!!!! Кто поможет 25 балов дам!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Преобразуй в неправильные дроби и приведи их к общему знаменателю: 428/84 - х = 193/84 отсюда: 428/84 - 193/84 = х х = 235/84 х=2,8
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