Условные знаки к плану комнаты
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Условные знаки к плану комнаты
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Гость:
А какие именно знаки должны быть?если что могу помочь простто напиши
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