Три слова можно срифмовать и только одно будет читаться по другому : wind,mind,kind,find
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Три слова можно срифмовать и только одно будет читаться по другому : wind,mind,kind,find
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Гость:
2 слово будет читаться не так
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