Разработайте план своего поведения в горной местности при возникновении оползня и обвала
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Разработайте план своего поведения в горной местности при возникновении оползня и обвала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На до взять например если рядом окажется камень набросте и убежите
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