Доделать предложение. . . . и . . . , . . . и . . . обеспечивают успех в любом начатом деле.
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Доделать предложение. . . . и . . . , . . . и . . . обеспечивают успех в любом начатом деле.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ум и доброта , смелость и забота обеспечивают успех любом начатом деле
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