Чем отличается двудомное растение от однодомного?
Биология
Чем отличается двудомное растение от однодомного?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На двудомных могут быть тычинки и пестики одновременно, а на однодомных только одно (тычинка или пестик)
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